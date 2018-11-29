Новая защита для экрана OnePlus 6T

OnePlus 6T имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, компания заявляет, что предусмотренная пластиковая защита экрана, который входит в комплект с телефоном, должена быть единственным, используемым на устройстве. Но по правде, пластик не обеспечивает такой же уровень защиты, как закаленное стекло. OnePlus теперь представила защитную оболочку из закаленного стекла, которая доступна в магазине OnePlus.

Новый аксессуар имеет уровень твердости 9H (бриллианты являются самым твердым материалом уровня 10H) и поверхностью с защитой от царапин. При цене 20,95 $, закаленное стекло защищает экран смартфона от края до края. Ваш отпечаток пальца может оставить отметку на экране, чтобы этого избежать защитная пленка имеет олеофобное покрытие. Каждый раз, когда вы меняете защитное покрытие экрана на OnePlus 6T, компания рекомендует пользователям повторно вводить свои отпечатки пальцев для экранного сканера. В противном случае биометрический считыватель может реагировать не так точно, как обычно.