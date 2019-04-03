Новые 3D принтеры Form 3 и Form 3L

2019-04-03, Автор - Ganibal; Продукт - Form 3 и Form 3L; [76]

Компания Formlabs по изготовлению 3D-печати, выпустила два новых 3D принтера, Form 3 и Form 3L.

Генеральный директор Макс Лобовский говорит, что компания полностью перестроила подход к 3D-печати основанной на смоле благодаря новому процессу, названному «Стереолитография низкой силы». Преимущества этого процесса включают более подробные модели благодаря новому гибкому резервуару, который может адаптироваться к географии сборки. Не говоря уже о безупречных дубликатах с более простой очисткой, в то время как аппаратное обеспечение более надежное и быстрое. Конечно, это не дешевое удовольствие, стоимость Form 3 составляет 3499 долларов, а 3L от 9999 долларов.


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