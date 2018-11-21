Новые Bluetooth-трекеры от Panasonic

Panasonic запустила два новых Bluetooth-трекера в Индии под названием Seekit Loop и Seekit Edge. Оба они водонепроницаемы и имеют рейтинг IP65.

Seekit имеет размеры 41 x 32 x 5 мм и имеет вес 5,4 грамма. Он имеет изогнутый дизайн и подходит для ключей, кошельков, багажа и т. Д. Seekit Edge измеряет размеры 45 x 3 мм и вес 7,7 грамма. Гладкий компактный дизайн идеально подходит для кошельков. Seekit Loop и Edge и обещают 12 месяцев и 18 месяцев автономной работы.

Оба трекера имеют Bluetooth V5.0 и могут использоваться для поиска потерянных предметов. Они имеют двунаправленное отслеживание и отдельные индикаторы, чтобы помешать вам случайно забыть свои вещи.

Приложение на смартфоне показывает последнее местоположение. Руководство близости от предмета поможет быстро найти пропажу. Устройства оснащены кнопкой Selfie, для быстрого самообслуживания, и несколькими предупреждающими режимами. Seekit Loop и Edge могут отправлять оповещения SOS и местоположение GPS вашим близким. Bluetooth-трекеры поступят в продажу с 1 декабря.