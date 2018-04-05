Новые GeForce GT 1030 с графической памятью DDR4 (а не GDDR5)

Несколько производителей выпустили новые графические карты GeForce GT 1030, обычно устанавливается память gddr5, однако новая модель получила ddr4. Видеокарты также получают более низкий номинальный tdp в соответствии со спецификациями.Этот тип памяти дает вам теоретическую пропускную способность 16 ГБ / с, а это на много меньше, чем 48 ГБ / с, что вы получаете с моделью GT 1030 на gddr5. Тактовая частота примерно на 5% ниже. TDP сейчас невероятно низкий, от 20 до 30 Вт. Предположительно, модели DDR4 будут более дешевыми, однако цены остаются неизвестными.