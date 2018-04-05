Новые GeForce GT 1030 с графической памятью DDR4 (а не GDDR5)

2018-04-05, Автор - Нияз Дусталев; [15]
Несколько производителей выпустили новые графические карты GeForce GT 1030, обычно устанавливается память gddr5, однако новая модель получила ddr4. Видеокарты также получают более низкий номинальный tdp в соответствии со спецификациями.
Этот тип памяти дает вам теоретическую пропускную способность 16 ГБ / с, а это на много меньше, чем 48 ГБ / с, что вы получаете с моделью GT 1030 на gddr5. Тактовая частота примерно на 5% ниже. TDP сейчас невероятно низкий, от 20 до 30 Вт. Предположительно, модели DDR4 будут более дешевыми, однако цены остаются неизвестными.


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