Новые аккумуляторы Hyper USB-C мощностью 245 Вт

Hyper анонсировала пару дополнительных аксессуаров USB-C : аккумулятор HyperJuice 245 Вт USB-C и зарядное устройство HyperJuice 245 Вт USB-C GaN, каждое из которых предлагает четыре порта USB-C для одновременной зарядки всех ваших гаджетов.

Несмотря на большое напряжение 245 Вт, ни новое зарядное устройство, ни новый аккумулятор не используют выпущенную спецификацию USB-C PD 3.1, которая позволяет заряжать до 240 Вт. Скорее, это число относится к общей суммарной мощности, которую новые продукты могут выдавать на все четыре порта, тем не менее, каждый порт имеет максимальную мощность 100 Вт. Это означает, что вы не сможете использовать его для быстрой зарядки 140 Вт, например, на новом 16-дюймовом MacBook Pro. Зарядное устройство HyperJuice USB-C GaN на 245 Вт имеет четыре порта, каждый рассчитан на 100 Вт.