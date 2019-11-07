Новые беспроводные мыши от Razer с улучшенными беспроводными технологиями

Razer представила беспроводные версии игровых мышей Basilisk FPS - Basilisk Ultimate и Basilisk X HyperSpeed.

Фирменная муфта для большого пальца мыши осталась на прежнем месте, чтобы помочь легко задействовать более низкий DPI в течение коротких периодов времени. Благодаря новой технологии Razer HyperSpeed, впервые представленной на Viper Ultimate, манипулятор непрерывно сканирует разные частоты и выбирает ту, на которой наименьшие помехи, для соединения без задержек.

Basilisk Ultimate поставляется с тем же оптическим датчиком Focus + 20 000 точек на дюйм и с такими функциями, как Smart Tracking, Asymmetric cut-off и Motion Sync. В комплекте идет зарядная док-станция, которая обеспечивает до 100 часов работы от одной зарядки. Basilisk Ultimate также поставляется с гибким кабелем Speedflex для минимального сопротивления, если вы хотите использовать его в проводном режиме.

В более скромном предложении Basilisk X HyperSpeed отсутствуют такие модные обновления, как оптические переключатели и новый датчик Focus +. Вместо этого он предполагает оптический датчик Razer 5G с разрешающей способностью до 16 000 DPI. Есть шесть программируемых кнопок, а переключатели Razer Mechanical Mouse Switches выдерживают 50 млн срабатываний. Мышка имеет двухрежимную беспроводную работу с помощью ключа 2,4 ГГц или Bluetooth LE. Последний режим обеспечивает еще более длительное время автономной работы до 450 часов.

Basilisk Ultimate обойдется в $ 150 вместе с док-станцией для мыши, а Basilisk X HyperSpeed всего в $ 60.