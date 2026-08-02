Новые часы Casio G-Shock G-Steel оценили в 380 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock G-Steel GST-B1000-1A и GST-B1000-2A, одной из особенностей которых стала поддержка солнечной зарядки Tough Solar. Новинки характеризуются полимерным корпусом с углеволокном, металлическим безелем, системой защиты Carbon Core Guard, ремешком из биополимерной смолы, размерами 46,9:44,2:11,6 мм и массой 58 граммов, поддержкой Bluetoothc с подключением к смартфону через фирменное приложение, водонепроницаемостью уровня 20 ATM, секундомером, таймером обратного отсчета, ежедневным будильником, автоматическим календарем, светонакопительным покрытием Neobrite, светодиодным подсветкой Super Illuminator, временем автономной работы до 5 месяцев при обычной работы и до 18 месяцев в режиме энергосбережения. Цена часов на дебютном японском рынке составила эквивалент 380 долларов.