Новые чехлы Samsung Galaxy S10 и Galaxy Buds для поклонников Marvel

Теперь вы можете нарядить свой новенький Samsung Galaxy S10 официальными и очень классными чехлами Galaxy Friends Marvel Smart.

Они выпускается в пяти вариантах: Marvel, Человек-паук, Капитан Америка, также есть Железный Человек и дизайн Мстителей в черном цвете. Данный аксессуар не просто красивая защита для вашего телефона, они также включают специальный контент Marvel.

Для беспроводных наушников Galaxy Buds также выпускается силиконовый чехол Galaxy Friends Marvel Smart. Он одевается поверх корпуса переноски/зарядки и выполнен в стиле Капитан Америки, Железного человека и Человека-паука. Смарт-чехол Galaxy Friends Marvel для Galaxy S10 обойдется в $68, а для Galaxy S - $48.