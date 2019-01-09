Новые чехлы от компании OtterBox и PopSocket

2019-01-09, Автор - Ganibal; Продукт - OtterBox; [75]
Производитель чехлов для телефонов OtterBox объявила о партнерстве с PopSocket для создания чехла для телефона, в который встроен полезный аксессуар. Линейка корпусов, созданных в рамках гибридных приложений OtterBox и PopSockets, называется серией симметрии Otter + Pop.

По сути, это просто линия чехлов Symmetry от OtterBox для iPhone с встроенной в середину PopGrip. Это довольно простое новшество, так как оно позволяет рукоятке легко складываться на корпусе, а не торчать. Чехол будет поставляться с PopTop, который соответствует его цвету, но он будет разработан так, чтобы вы могли поменять любой PopTop по вашему выбору. Чехлы Otter + Pop будут доступны для iPhone 7 и будут стоить от 60 долларов.

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