Новые чехлы от компании OtterBox и PopSocket

Производитель чехлов для телефонов OtterBox объявила о партнерстве с PopSocket для создания чехла для телефона, в который встроен полезный аксессуар. Линейка корпусов, созданных в рамках гибридных приложений OtterBox и PopSockets, называется серией симметрии Otter + Pop.

По сути, это просто линия чехлов Symmetry от OtterBox для iPhone с встроенной в середину PopGrip. Это довольно простое новшество, так как оно позволяет рукоятке легко складываться на корпусе, а не торчать. Чехол будет поставляться с PopTop, который соответствует его цвету, но он будет разработан так, чтобы вы могли поменять любой PopTop по вашему выбору. Чехлы Otter + Pop будут доступны для iPhone 7 и будут стоить от 60 долларов.