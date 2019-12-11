Новые чипсеты Intel появятся в апреле 2020 года

Информация от инсайдеров гласит о том, что материнские платы на чипсете Z490 поступят в продажу в апреле 2020 года вместе с процессорами 10-ого поколения. Также сообщается о других чипсетах, W480 для рабочих станций. B460 и H410 бюджетный сегмент, а Z490 для высокопроизводительных систем.

Intel перейдет на новый сокет вместе с чипсетом 400 серии, который также будет представлен в следующем году. Разъем LGA 1200 имеет те же размеры, что и разъем LGA 1151. LGA 1200 не будет иметь обратной совместимости с устаревшими процессорами.

Z490 будет привлекательным для энтузиастов и игровой аудитории. W480 предназначен для рабочий станций. Чипсет W480 будет предлагать в общей сложности 40 линий PCIe Gen 3.0. Будет поддерживаться до 8 портов SATA III, 8 портов USB 3.2 Gen 2 или 10 портов USB 3.2 Gen 1, 14 портов USB 3.2 Gen и Intel RST.