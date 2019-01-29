Новые дизайнерские фото iPhone XI

В интернете появились новые дизайнерские фотографии будущего смартфона iPhone XI. Согласно отчету, новый iPhone XI (2019) первоначально получит стандартные варианты серебристого, золотого и космического серого цвета.

Размер экрана будет составлять 5.8 дюймов с разрешением экрана Super Retina HD. Ожидаемый iPhone будет иметь толщину около 7,6 мм. Другие подробности включают в себя порт USB-C вместо Thunderbolt и емкостную батарею объемом 4000 мАч. Пока трудно что то говорить про дизайн. Все может поменяться в любой момент.