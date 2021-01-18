Новые фото с камеры смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

Вчера компания Samsung опубликовала первые фотографии с камеры смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, которые демонстрировали работу 100-кратного зума, а уже сегодня авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми снимками. Напомним, что флагман оснащается фронтальной камерой разрешением 40 Мп и тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, записью видео в 4K при 60 к/с, модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами. Причем четыре из пяти камер используют датчики изображения производства самой Samsung и лишь один сделан компанией Sony.