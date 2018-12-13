Новые функции Fire TV Cube

После обновления системы Fire TV Cube с функцией Alexa Announcements, появилась функция Follow-Up Mode и мультирум аудио.

В режиме Follow-Up вы можете запросить у Alexa дополнительную информацию или выполнить дальнейшие действия после вашего первоначального запроса. Когда вы говорите что-то вроде «Алекса, покажите мне комедийные фильмы», и на вашем телевизоре появляется подборка таких фильмов, вы можете попросить его сыграть определенный фильм без необходимости повторять «Алекса» снова. Вы также можете использовать режим отслеживания, чтобы запросить дополнительную информацию о погоде или элементах в списке. Вам нужно будет включить эту функцию в настройках приложения Alexa, если вы хотите ее использовать.