Новые функции Fire TV Cube

2018-12-13, Автор - Ganibal; Продукт - Fire TV Cube; [109]
После обновления системы Fire TV Cube с функцией Alexa Announcements, появилась функция Follow-Up Mode и мультирум аудио.

В режиме Follow-Up вы можете запросить у Alexa дополнительную информацию или выполнить дальнейшие действия после вашего первоначального запроса. Когда вы говорите что-то вроде «Алекса, покажите мне комедийные фильмы», и на вашем телевизоре появляется подборка таких фильмов, вы можете попросить его сыграть определенный фильм без необходимости повторять «Алекса» снова. Вы также можете использовать режим отслеживания, чтобы запросить дополнительную информацию о погоде или элементах в списке. Вам нужно будет включить эту функцию в настройках приложения Alexa, если вы хотите ее использовать.

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