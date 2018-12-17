Новые функции безопасности Alexa

Теперь гораздо проще контролировать систему домашней безопасности, если у вас есть динамик Echo или другой гаджет на базе Alexa.

Amazon включил платформу контроллера панели безопасности, которая позволяет вам управлять системами безопасности с помощью голоса. Вы можете поставить или снять их с охраны, указать определенные режимы (дома, в гостях и ночью) и просто зарегистрироваться. Amazon хорошо осведомлен о последствиях для безопасности. Вы должны вручную включить снятие с охраны с помощью голоса, вы можете указать специфичный для Alexa голосовой код вместо того, чтобы кричать свой PIN-код всем, кто находится в пределах слышимости. Функциональность доступна сейчас в США, и такие компании как: Abode, ADT, Honeywell, Ring и Scout Alarm, уже используют ее.