Новые iPhone будут собирать в Индии

На протяжении достаточно длительного времени смартфоны iPhone в большей степени собирали на территории Китая — там есть крупные сборочные цехи, которые позволяют без труда собирать по 90 миллионов смартфонов за квартал, что вполне удовлетворяет запросы потенциальных потребителей. Правда, в последнее время Китай перестал быть настолько надежным производителем — множество проблем с коронавирусом затрудняют работу заводов, что приводит к снижению общих партий смартфонов, а это, конечно, бьет по продажам. Чтобы устранить данную проблему, компания Apple уже построила несколько заводов на территории Индии — в ближайшем будущем они будут выпускать гораздо больше смартфонов, чем изначально предполагали производители.

На текущий момент Индия производит всего 5% от общего количества iPhone в мире, и хотя это тоже достаточно внушительный объём производимых смартфонов, на деле это капля в море и в Индии хотят объёмы увеличить. Уже через три года, если верить аналитикам, в стране будут производить уже 25% от общего количества смартфонов iPhone, что позволит производителю не так сильно зависеть от компаний на территории Китая. Правда, не совсем ясно как именно это скажется на количестве заказов в Поднебесной, где некоторые заводы в буквальном смысле строились под нужды компании Apple. Вероятно, если в ближайшем будущем заказы сильно упадут, то эти заводы обанкротятся или перейдут на заказы других компаний, а это может сказаться на стоимости их услуг.