Новые iPhone будут собирать в Индии

На текущий момент Индия производит всего 5% от общего количества iPhone в мире, и хотя это тоже достаточно внушительный объём производимых смартфонов, на деле это капля в море и в Индии хотят объёмы увеличить. Уже через три года, если верить аналитикам, в стране будут производить уже 25% от общего количества смартфонов iPhone, что позволит производителю не так сильно зависеть от компаний на территории Китая. Правда, не совсем ясно как именно это скажется на количестве заказов в Поднебесной, где некоторые заводы в буквальном смысле строились под нужды компании Apple. Вероятно, если в ближайшем будущем заказы сильно упадут, то эти заводы обанкротятся или перейдут на заказы других компаний, а это может сказаться на стоимости их услуг.