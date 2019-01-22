Новые модели фитнес-трекеров от компании Fitbit

Компания Fitbit выпустила две новые модели фитнес-трекера.

Эти трекеры являются специальными выпусками от бренда. Модели Inspire и Inspire HR доступны только для корпоративных клиентов, партнеров системы здравоохранения, участников и участников плана Wellness и Health Plan. Корпус браслетов выполнен из пластика и имеет одну кнопку расположенную слева. Фитнес-трекеры Inspire и Inspire HR оснащены OLED-дисплеем и защищены от воды. Fitbit Inspire может отслеживать активность и сон, а также количество сожженных калорий. Он включает в себя такие функции, как достижение цели и напоминания о движении. Трекер может отображать уведомления о вызовах, текстовые сообщения и уведомления в календаре и может предложить пять дней автономной работы от батареи. Inspire HR включает в себя монитор сердечного ритма, который также можно использовать для тренировок на основе зоны сердечного ритма. Фитнес-трекер имеет более пятнадцати целевых режимов тренировок. GPS на трекере может считывать данные о темпе и расстоянии в реальном времени.