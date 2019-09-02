Новые подробности о грядущем трекере для поиска потерянных вещей от Apple

Apple разрабатывает Tile- подобный аксессуар, который поможет пользователям отслеживать свои личные вещи, такие как ключи, кошельки и рюкзаки, согласно внутренней сборке iOS 13.

Изучение кода iOS 13 показало изображение «маленького круглого тега с логотипом Apple в центре». Кроме того, в приложении «Найти мое» есть новая вкладка «Элементы», предположительно для отслеживания событий с помощью тегов. Пользователи получат уведомление, когда они отделены от тегированного элемента, в соответствии со строками во внутреннем пакете приложения Find My. При необходимости пользователи могут затем нажать кнопку в приложении «Найти мое», в результате чего тег Apple начнет издавать звуковой сигнал, чтобы помочь найти потерянный элемент.

Однако более необычной особенностью реализации Apple является использование дополненной реальности, чтобы помочь вам найти потерянный объект после сканирования области с помощью вашего iPhone. Мы узнаем больше во время мероприятия Apple 10 сентября, когда будут представлены последние модели iPhone и Apple Watch.