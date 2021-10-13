Новые трекеры Tile доступны по цене от 25

На этой неделе Tile выпустила новую линейку трекеров: Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim и Tile Sticker, и теперь они доступны для покупки в интернет-магазине компании и в интернет-магазинах, таких как Amazon. Tile также объявила о скором запуске своего нового трекера Tile Ultra, использующего как Bluetooth, так и сверхширокополосную технологию. Предоставляя потребителям лучший в своем классе опыт поиска Bluetooth в сочетании с высокоточным поиском сверхширокополосной связи.

Доступная линейка включает новые элегантные дизайны для широкого спектра применений, увеличенный диапазон поиска, более громкий звонок и новый способ поиска и возврата потерянных предметов. Компания также представит высокоточный поиск точек и местоположений с запуском сверхширокополосной технологии Tile Ultra, а также новой функции безопасности сканирования и защиты.