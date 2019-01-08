Новые устройства сетевых маршрутизаторов Orbi

Калифорнийская сетевая компания продемонстрировала два новых дополнения к своему семейству сетевых маршрутизаторов Orbi, предназначенная для покрытия интернета в мертвые зоны вашего дома, и мобильную точку доступа Nighthawk 5G, которая обеспечивает высокоскоростные соединения. Первое устройство Nighthawk.

Nighthawk использует модем Qualcomm Snapdragon X50 5G. Модем 5G оснащен стандартным спектром миллиметровых волн - более высокочастотным спектром, который может передавать большие объемы данных на более высоких скоростях. Мобильная точка доступа 5G будет доступна исключительно в мобильной сети 5G AT & T, которую компания начала запускать в крупных городах США. Другим устройством является трехдиапазонная система кабельного модема Wi-Fi Orbi 2-в-1. Эта версия продукта предназначена для замены кабельного модема и маршрутизатора, предоставляемых вам вашим интернет-провайдером.

Он предназначен для работы с большинством крупных провайдеров кабельного Интернета, включая Comcast Xfinity, Spectrum и Cox. В дополнение к решению «2-в-1» Netgear также запускает новую версию своей домашней системы Wi-Fi Orbi, которая будет использовать Wi-Fi шестого поколения, 802.11ax, также известный как Wi-Fi 6.