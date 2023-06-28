Новые видеокарты NVIDIA выйдут в 2025 году

Инсайдеры со ссылкой на свои источники сообщают, что новая дорожная карта NVIDIA раскрывает, что компания не планирует обновлять свои игровые видеокарты поколения Ada Lovelace до 2025 года. Данная новая дорожная карта, опубликованная изданием HardwareLuxx, раскрывает ожидаемые сроки запуска следующего поколения графических процессоров NVIDIA. Исходя из этой информации, поколение Blackwell, которое должны были представить в 2024 году, пока что перенесли на более поздний срок. Более того, поставщики секретной информации заявляют, что Blackwell, скорее всего, будет представлять собой архитектуру графического процессора только для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

Преемник игровых графических процессоров (Ada Lovelace) в настоящее время обозначен как Ada Lovelace-Next и должен выйти на рынок после Hopper-Next, то есть в 2025 году. Это не означает, что NVIDIA не предложит ничего для геймеров в течение следующего года — разве что Ti-версии текущих флагманских видеокарт. Компания оставила достаточно места в своей текущей линейке продуктов для возможности обновления в 2024 году, но все доступные модели уже представлены и ждать не флагманов уже не стоит. В настоящее время у NVIDIA самой быстрой видеокартой является RTX 4090, и из-за отсутствия конкуренции в этом сегменте компания не видит необходимости запускать RTX 4090 Ti в настоящий момент. Но в будущем, когда продажи флагмана упадут, она представит и Ti-версию.