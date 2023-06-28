Новые видеокарты NVIDIA выйдут в 2025 году

Преемник игровых графических процессоров (Ada Lovelace) в настоящее время обозначен как Ada Lovelace-Next и должен выйти на рынок после Hopper-Next, то есть в 2025 году. Это не означает, что NVIDIA не предложит ничего для геймеров в течение следующего года — разве что Ti-версии текущих флагманских видеокарт. Компания оставила достаточно места в своей текущей линейке продуктов для возможности обновления в 2024 году, но все доступные модели уже представлены и ждать не флагманов уже не стоит. В настоящее время у NVIDIA самой быстрой видеокартой является RTX 4090, и из-за отсутствия конкуренции в этом сегменте компания не видит необходимости запускать RTX 4090 Ti в настоящий момент. Но в будущем, когда продажи флагмана упадут, она представит и Ti-версию.