Новые звуковые панели от компании Samsung

Samsung анонсировала новую линейку звуковых панелей серии Q, оптимизированную для телевизоров компании QLED. HW-Q70R и HW-Q60R являются последними новинками от продолжающегося сотрудничества Samsung с Harman Kardon, с премиальным HW-Q70R, поддерживающим Dolby Atmos и DTS:X.

Обе панели оснащены технологией «Adaptive Sound», это означает, что они могут анализировать контент на экране телевизора и настраивать звук, подходящий под любую сцену. Также они поддерживают Wi-Fi и Bluetooth, запатентованную технологию Samsung Acoustic Beam, которая использует множество отверстий в динамике для заполнения звука в каждом углу комнаты, и Samsung One One. Звуковые панель поступят в продажу в апреле, стоимость HW-Q60R будет составлять 500 долларов, а HW-Q70R 800 долларов.