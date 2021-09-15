Новый Apple iPad Mini оценен в 48 тысяч рублей

Компания Apple представила новый iPad Mini, который может похвастаться увеличенным дисплеем при старых размерах. Новинку оснастили 8,3-дюймовым экраном с поддержкой True Tone и яркостью 500 кд/м2, сенсором Touch ID в боковой клавише блокировки, топовой фирменной платформой Apple A15 Bionic, интерфейсом USB Type-C, от 64 до 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, поддержкой стилуса Apple Pencil второго поколения, основной и селфи-камерами разрешением по 12 Мп с функцией Center Stage для центрального расположения пользователя. Планшет появится в продаже 24 сентября по цене от 48 тысяч рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти до 76 тысяч рублей за вариант с 256 ГБ и поддержкой сетей 5G.