Новый Black Shark Gamepad 2.0

Xiaomi представила вторую версию Black Shark Gamepad 2.0, на этот раз он выглядит куда лучше по сравнению с оригиналом.

Сейчас проходят скидки на продукцию Xiaomi, не упустите шанс приобрести геймпад со скидкой в 20%. Black Shark Gamepad 2.0 теперь состоит из двух частей, левой и правой. Они крепятся к специальному защитному чехлу, который входит в комплект. Левый контроллер сохраняет аналоговый джойстик, но он также получает четыре элемента управления. На правом контроллере есть трекпад и четыре кнопки. Каждый контроллер также имеет боковую кнопку.