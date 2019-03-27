Новый Bluetooth-динамик TEANA SOUND Mediasonic

Наслаждайтесь более насыщенным и чистым звуком с Bluetooth-динамиком TEANA SOUND Mediasonic.

Обладая деревянным корпусом, это устройство обеспечивает минимальное искажение звука для улучшения звучания. Кроме того, в TEANA SOUND используются два 10-ваттных динамика для обеспечения исключительного качества звука. Точно так же он охватывает низкие частоты от 50 Гц вплоть до более высоких средних частот 2000 Гц.

Низкочастотный динамик с легким алюминиевым диффузором усиливает низкие частоты. Конус и пылезащитный колпачок также работают вместе для обеспечения расширенного частотного отклика. Динамик TEANA SOUND обеспечивает до восьми часов воспроизведения без подзарядки при 50% громкости. Благодаря неподвластному времени современному дизайну, динамик TEANA SOUND прекрасно сочетается с любым типом декора.