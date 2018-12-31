Новый Bluetooth-динамик ZAAP Hydra Xtreme

Компания ZAAP выпустила новый Bluetooth-динамик с защитой от брызг ZAAP Hydra Xtreme.

Он оснащен 12-ваттной акустической системой, обеспечивающей полный и громкий звук. Стоимость динамиков составляет 47 долларов, и доступен на официальном сайте Amazon India, Snapdeal. Согласно пресс-релизу, продукт был разработан в США, но с учетом индийского рынка. Благодаря резиновому корпусу и прочной конструкции динамик устойчив к воздействию воды, ударов, пыли и снега с классом защиты IP65. Внутри расположился аккумулятор емкостью 2000 мАч, которая работает без подзарядки до 8 часов. Также он имеет встроенный микрофон, который можно использовать для ответа на телефонные звонки.