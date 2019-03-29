Новый GPS TomTom использует IFTTT для взаимодействия с умным домом

Компания TomTom представила навигатор TomTom Go Premium со встроенной технологией домашней автоматизации IFTTT.

Идея состоит в том, что вы можете связать действия на GPS с бытовыми устройствами и управлять ими на расстоянии атоматически, например, открытие двери гаража, когда возвращаетесь домой. Он также хорошо ладит с цифровыми помощниками, такими как Alexa, Siri, Nest и многое другое. Так, например, вы можете активировать робот пылесос iRobot, как только вы уедете, или включить отопление, когда вы едете домой. Он может автоматически обновляться через встроенный WiFi и получать маршруты со смартфона через приложение TomTom MyDrive. Если вы забудете, где припарковались, то приложение даст вам знать о местоположении автомобиля. TomTom Go Premium поступят в продажу в Европе по цене 329,95 евро.