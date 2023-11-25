Новый Huawei MatePad Pro 11 представят 28 ноября

Напомним, что летом прошлого года был представлен MatePad Pro 11, который характеризуется 11-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, калибровкой цвета (deltaE < 1) и сертификатом Full Care Display 3.0 от TÜV Rheinland, чипсетами Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также селфи-камерой на 16 Мп.