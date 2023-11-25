Новый Huawei MatePad Pro 11 представят 28 ноября

Компания Huawei объявила, что официальный релиз нового планшета MatePad Pro 11 состоится 28 ноября. По предварительным данным, новинка получит поддержку спутниковой связи Beidou, 11-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, фирменную платформу Kirin с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, батарею ёмкостью 9000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки.

Напомним, что летом прошлого года был представлен MatePad Pro 11, который характеризуется 11-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, калибровкой цвета (deltaE < 1) и сертификатом Full Care Display 3.0 от TÜV Rheinland, чипсетами Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также селфи-камерой на 16 Мп.

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