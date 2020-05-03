Новый Huawei MatePad показали на рендерах

Специализирующийся на утечках ресурс LetsGoDigital поделился качественными рендерами нового планшета Huawei MatePad, который еще не был представлен официально. Изображения были найдены в базе Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР. Отметим динамики в верхней и нижней частях корпуса, симметричный порт USB Type-C, одинарную основную и фронтальную камеру в довольно толстой рамке над экраном, а также любопытную заднюю панель с узором. Предполагается, что аппарат выйдет в двух вариантах: с модулями Wi-Fi/LTE и только с Wi-Fi.