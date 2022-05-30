Новый MacBook Air с чипом M2 будет анонсирован на мероприятии Apple WWDC

Apple планирует провести мероприятие WWDC 2022 6 июня, чтобы анонсировать iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 и многое другое. Ранее ходили слухи, что мероприятие WWDC станет площадкой для Apple, чтобы объявить о новом оборудовании. За последние несколько месяцев мы слышали, что компания собирается анонсировать новые MacBook Air, MacBook Pro, iMac Pro и 27-дюймовый дисплей с мини-светодиодной панелью. Новый отчет теперь предполагает, что Apple объявит о своем обновленном MacBook Air с чипом M2 на мероприятии WWDC 2022.

Обновленная модель MacBook Air с чипом M2 — один из продуктов, который многие с нетерпением ждут. Несмотря на то, что новый MacBook Air с чипом M2 звучит заманчиво, главным событием WWDC станут грядущие обновления Apple iOS 16, iPadOS 16 и другие обновления программного обеспечения. Недавно сообщалось, что в iOS 16 будет реализована поддержка Always-On Display для моделей iPhone 14 Pro и «функции социальной сети в сообщениях».