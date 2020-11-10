Новый Moto G Stylus получит аккумулятор на 4300 мАч

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился подробностями о смартфоне Moto G Stylus 2021 (условное название), который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит крупный 6,81-дюймовый экран с разрешением 1080:2400 пикселей и соотношением сторон 20:9 против 6,4-дюймового дисплея у предшественника, восьмиядерную платформу Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, врезанную в левый угол фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, модуль NFC и батарею ёмкостью 4300 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться Android 10.