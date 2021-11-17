Новый Motorola Moto G Power (2022)

Motorola сегодня представила Moto G Power (2022), бюджетный телефон, который предлагает скромный комплект оборудования по разумной цене. Он приходит на смену Moto G Power (2021), выпущенному в январе, и приносит заметные улучшения, такие как дисплей с высокой частотой обновления, улучшенная основная камера, больше памяти и т.д.

Moto G Power (2022) оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD + с частотой обновления 90 Гц, что является шагом вперед по сравнению с панелью 60 Гц последней модели. Телефон работает на SoC Helio G37 от MediaTek в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ флэш-памяти.

Основная камера была обновлена ​​с датчика 48MP до датчика 50MP, и к ней присоединилась камера глубины 2MP. Спереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи. Аккумулятор емкостью 5000 мАч не изменился по сравнению с предыдущей моделью, но, как ни странно, скорость зарядки упала с 15 Вт до 10 Вт.

Другие особенности Moto G Power (2022) включают боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type C, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, рейтинг IP52 и аудиоразъем 3,5 мм. Что касается программного обеспечения, телефон работает под управлением стандартной версии Android 11.