Новый Realme C53 со 108-Мп камерой оценен в 120 долларов

Компания Realme представила новый смартфон Realme С53, который довольно сильно отличается от выпущенной в мае одноименной модели. Новинку оснастили 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и яркостью 560 нит, 12-нм платформой Unisoc T612, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB Type-C, боковым сканером отпечатков, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, предустановленной ОС Android 13 и корпусом толщиной 7,49 мм. Смартфон оценен в 120 и 135 долларов за версии с 4/128 и 6/64 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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