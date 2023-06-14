Новый Redmi Pad получит SoC Snapdragon 680

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о новом поколении планшета Redmi Pad, которое еще не было представлено официально. Устройству приписывают наличие 10-дюймового ЖК-экрана с разрешением 2K и кадровой частотой 90 Гц, основной камеры на 8 Мп, селфи-камеры разрешением 5 Мп, батареи ёмкостью 8000 мАч и 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Стоит отметить, что первое поколение отличается лишь платформой MediaTek Helio G99. При этом, ориентировочная цена Redmi Pad 2 в Китае должна остаться на уровне предшественника, то есть, 150 долларов.

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