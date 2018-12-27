Новый Router Pro 2 от компании Huawei

Суббренд Huawei выпустил обновленную версию Router Pro нового поколения Router Pro 2, он включает в себя новейший чип Linghao Wi-Fi для более сильного и улучшенного взаимодействия с сетью.

Новый маршрутизатор поддерживает устройства Интернета IoT, а также расширенные возможности для игр. Router Pro 2 оснащен встроенным чипом Wi-Fi Linghao 1151 и 256 МБ ОЗУ для увеличения объема памяти для ускорения работы независимых приложений. Процессор устройства обновлен до четырехъядерного с тактовой частотой 1,4 ГГц. Теоретически, это означает четырехкратное улучшение производительности пересылки данных. В отчете также говорится, что одно из четырех ядер будет действовать как механизм ускорения IoT (Internet of Things), который может создавать выделенный канал Wi-Fi для умных домашних устройств, поддерживая соединение стабильным и отзывчивым. Honor Router Pro 2 имеет простую и элегантную квадратную форму с белым корпусом и кнопкой сброса снизу. На задней стороне расположены четыре порта Gigabit Ethernet и порт USB 3.0, они могут работать с серверами Honor и Baidu для загрузки файлов на внешний жесткий диск в любое время. Маршрутизатор можно использовать с приложением Smart Home от Huawei.