Новый Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4

2019-04-01, Автор - Ganibal; Продукт - TP-Link Deco M4; [108]
TP-Link расширяет свой ассортимент доступных WiFi-систем, выпустив новый Deco M4.

За 180 долларов вы получите три пакета белых цилиндрических WiFi-роутеров, которые могут покрывать до 500 квадратных метров пространства. Помимо того, что TP Link Deco M4 дешевле, чем роутеры от компаний Eero, Samsung и Google, она также обещает простоту в использовании. Используя приложение Deco для iOS или Android, она поможет вам найти лучшее место для размещения рутера Deco. Система также может преодолеть сбои в работе сети, автоматически переконфигурируя себя, если один узел Deco пропадает, после чего вы получите бесперебойное соединение по WiFi. Система Wi-Fi TP-Link Deco M4 доступна онлайн на Amazon и в других крупных онлайн магазинах.

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