Новый анаморфотный объектив для iPhone - Sandmarc Anamorphic

Sandmarc - это компания специализирующаяся на фотографическом оборудовании для камер iPhone, DJI и GoPro, выпустила новый продукт Sandmarc Anamorphic, который представляет собой объектив 1,33х, который создает широкоэкранное соотношение 2,4: 1 при съемке с iPhone.

Компания утверждает, что форматное соотношение втискивает больше информации в широкий кадр, что характерно для основных кинематографических фильмов, включая проекты JJ Abrams и Stephen Soderbergh. Эта широкоугольная перспектива также создаст боке овальной формы, а не круглое. Поскольку объектив сжимает изображение для более широкого соотношения сторон, ему требуется приложение, такое как Filmic Pro, или программное обеспечение, такое как Adobe Premiere Pro, чтобы «сжать» отснятый материал в процессе пост-обработки.

Новинка совместима с iPhone XS Max, XS, XR, X, 8 Plus, 8, 7 Plus и 7. Объектив можно использовать с клипсой или чехлом для iPhone. Sandmarc Anamorphic можно приобрести за $160.