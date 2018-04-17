Новый безрамочный ZTE Blade V9 уже в России

Новый безрамочный смартфон ZTE Blade V9 представлен в России. Гаджет получил 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160*1080 пикселей (18:9). Новинка оборудована восьмиядерным процессором Snadragon 450, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памятью. Также смартфон оснастили двойной основной камерой с модулями на 16 и 5 Мп и технологией Low-light, обеспечивающей высокое качество снимков даже ночью. Емкость аккумулятора равна 3 200 мА.ч. Продажи устройства уже стартовали, но стало известно, что к концу этого месяца можно будет приобрести модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ за 16 990 рублей.