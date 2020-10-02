Новый драйвер AMD Radeon Software устраняет проблемы с зависанием в RX 5000

Компания AMD вот вот представит карты серии Radeon RX 6000 следующего поколения, но это не помешало им продолжать улучшать существующие графические карты серии Radeon RX 5000.

Список исправленных ошибок:

Radeon FreeSync теперь включается после обновления программного обеспечения без перезагрузки системы

Исправлена проблема при включении MSI Afterburner в системе, больше не наблюдается мерцание экрана

При включенном HDR рабочий стол Windows перестал мерцать, а переключение задач во время игры больше не приводит к размытию или перенасыщению цветов

В World of Warcraft ранее возникали проблемы с повреждением при включенном сглаживании DirectX 12 API, теперь это проблема решена

Исправлены проблемы зависанием в игре Detroit: Become Human на графических продуктах серии Radeon RX 5000

Новый драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 исправляет множество ошибок, связанных с картами, включая периодическое заикание во время игры.