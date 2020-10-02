Новый драйвер AMD Radeon Software устраняет проблемы с зависанием в RX 5000

Новый драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 исправляет множество ошибок, связанных с картами, включая периодическое заикание во время игры.
Список исправленных ошибок:
- Radeon FreeSync теперь включается после обновления программного обеспечения без перезагрузки системы
- Исправлена проблема при включении MSI Afterburner в системе, больше не наблюдается мерцание экрана
- При включенном HDR рабочий стол Windows перестал мерцать, а переключение задач во время игры больше не приводит к размытию или перенасыщению цветов
- В World of Warcraft ранее возникали проблемы с повреждением при включенном сглаживании DirectX 12 API, теперь это проблема решена
- Исправлены проблемы зависанием в игре Detroit: Become Human на графических продуктах серии Radeon RX 5000