Новый драйвер AMD Radeon Software устраняет проблемы с зависанием в RX 5000

Компания AMD вот вот представит карты серии Radeon RX 6000 следующего поколения, но это не помешало им продолжать улучшать существующие графические карты серии Radeon RX 5000.

Новый драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 исправляет множество ошибок, связанных с картами, включая периодическое заикание во время игры.

Список исправленных ошибок:

  • Radeon FreeSync теперь включается после обновления программного обеспечения без перезагрузки системы
  • Исправлена проблема при включении MSI Afterburner в системе, больше не наблюдается мерцание экрана
  • При включенном HDR рабочий стол Windows перестал мерцать, а переключение задач во время игры больше не приводит к размытию или перенасыщению цветов
  • В World of Warcraft ранее возникали проблемы с повреждением при включенном сглаживании DirectX 12 API, теперь это проблема решена
  • Исправлены проблемы зависанием в игре Detroit: Become Human на графических продуктах серии Radeon RX 5000
Комментарии и отзывы Radeon RX 5000
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