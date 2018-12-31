Новый фитнес браслет Fitbit Charge 3

Фитнес браслет Fitbit Charge 3 появился на Индийском рынке. Как преемник Charge 2, он имеет тот же форм-фактор, но несет в себе небольшие изменения.

Fitbit Charge 3 представляет собой сенсорный OLED дисплей с защитой Corning Gorilla Glass 3 и алюминиевым корпусом. Что касается функций, в нем встроен улучшенный датчик сердечного ритма, защита от воды, датчик SpO2, который может контролировать дыхание, чтобы предупредить пользователей об аллергии или астме. Стоимость Fitbit Charge 3 будет составлять 200 долларов.