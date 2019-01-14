Новый фитнес браслет Oraimo Tempo 2 OFB-20

Компания Transsion Holdings представила в Индии свой новый продукт - фитнес браслет Oraimo Tempo 2 OFB-20.

Фитнес браслет оснащен 0,96-дюймовым многоцветным дисплеем IPS с разрешением HD и более крупными шрифтами, что обеспечивает более четкое считывание. Также браслет имеет IP67 защиту от брызг, чтобы защитить устройство от воды. Oraimo Tempo 2 OFB-20 включает в себя активный трекер сердечного ритма, а также шагомер для отслеживания количества шагов. Другие стандартные режимы включают измерение расстояния, отслеживание калорий, режимы активности и совместимость с WhatsApp. Стоимость браслета составляет 42 доллара.