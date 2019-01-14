Новый фитнес браслет Yogg Plus

Компания Portronics выпустила новый умный фитнес браслет Yogg Plus. Браслет обладает встроенным сенсорным OLED-экраном.

Он имеет такие функции как измерение пройденного расстояния, количество сожженных калорий, отслеживание цикла сна. В нем находится батарея емкостью 45 мАч, которая может работать до семи дней при полной зарядке. Yogg Plus можно заряжать с помощью любого адаптера USB 5 В / 500 мА, просто вставив съемный диск в адаптер USB. Фитнес браслет имеет степень защиты IP67 и защищен от пыли и влаги. Стоимость данного браслета составляет 35 долларов.