Новый фитнес-трекер Echoronics Ultra

Компания Mevofit выпустила новые умные часы с фитнес-функциями под названием Echoronics Ultra.

Они способны выполнять все фитнес-функции такие как: мониторинг частоты сердечных сокращений, артериального давления и сна. Умные часы Mevofit Echoronics Ultra оснащены трекером активности на весь день для записи количества шагов, калорий, расстояния и продолжительности, в течение которых пользователь был активен.

Echoronics Ultra может отображать телефонные и уведомления социальных сетей, а также может использоваться в качестве часов для установки будильника и напоминаний. Фитнес-трекер доступен по цене 70 долларов.