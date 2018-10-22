Новый голосовой помощник Amazon Echo Plus

Недавно компания Amazon выпустила свою портативную станцию со встроенным помощником Amazon Echo Dot, и вот сегодня она выпустила старшего брата Amazon Echo Plus.

Как и в случае третьего поколения Echo Dot, история с новым поколением Echo Plus одинакова, теперь у него новый дизайн, а качество звука лучше. Начиная с дизайна, второе поколение Echo Plus выглядит как вытянутая версия новой Echo Dot.

Это похоже на гигантский зефир, особенно в белом варианте. Новая модель в основном покрыта сеткой по бокам.

Сверху расположена пластиковая поверхность с четырьмя кнопками: две клавиши громкости, вызов встроенного помощника Alexa и выключение звука. В задней части Echo Plus находится порт для питания и аудиоразъем для подключения динамиков.