Новый и быстрый формат USB 3.2

2019-02-27, Автор - Ganibal; Продукт - USB 3.2; [90]

Быстрый формат USB 3.2 технически готов к выходу в свет. Отдел стандартов USB-IF показал, что контроллеры с поддержкой 3.2 будут доступны в 2019 году, намекая на то, что мы увидим это на настольных ПК. Другими словами, вы можете купить игровую установку или рабочую станцию, которая поддерживает скорость 20 Гбит/с через обычный порт. Несмотря на это, это большой шаг вперед. Хотя мы уже можем получить 40 Гбит/с с Thunderbolt 3 который имеет тот же разъем, что и USB-C, это все же экзотическая и относительно дорогая технология. USB 3.2 может развить очень высокие скорости обычным явлением и ускорить создание док-станций для ноутбуков, сверхбыстрых внешних твердотельных накопителей и других устройств, которым требуется максимально возможная пропускная способность.

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