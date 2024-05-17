Новый iPad Pro очень тяжело согнуть пополам

Новый планшет iPad Pro, который компания Apple совсем недавно анонсировала, является самым тонким устройством, которое когда-либо выпускала компания Apple за всю свою историю. Дело в том, что планшет с диагональю 11-дюймовой может похвастаться толщиной всего в 5,3 мм, а у 13-дюймовой модели толщина вовсе достигает 5,1 мм. Вероятно, после просмотра презентации у многих возник вопрос относительно того, насколько эти планшеты легко сгибать, так как они очень тонкие и есть ощущение, что любое физическое воздействие уничтожит гаджет. К счастью, автор канала JerryRigEverything уже дал ответ на этот вопрос — он заявил, что компания Apple добавила специальный элемент внутри устройства для повышения жесткости конструкции, и он работает невероятно хорошо. При попытке согнуть iPad в альбомном режиме гаджет можно слегка согнуть при очень существенном физическом усилии, но согнуть его пополам невозможно.

Для устройства толщиной всего 5,1 мм это очень хороший результат. Кроме того, специалист отмечает, что компания в будущем может добавить несколько поперечных пластин, чтобы укрепить конструкцию ещё и по вертикальной направляющей. Кроме того, вы точно не будете носить это устройство в заднем кармане, так как 13 дюймов запихнуть в карман просто невозможно, а значит, никаких проблем с перегибом корпуса быть не должно. И это на самом деле отличная новость, которая явно порадует потенциальных покупателей нового флагманского планшета с внушительной ценой.
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