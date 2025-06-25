Новый iPad Pro получит передовой дисплей от LG

Информация достаточно надёжных инсайдеров указывает на то, что следующее поколение iPad Pro действительно получит заметные аппаратные и визуальные изменения. Хотя iPad Pro с чипом M4 вышел сравнительно недавно, чуть больше года назад, и сам по себе стал значительным шагом вперёд (особенно за счёт толщины корпуса и OLED-дисплея), Apple, судя по утечкам, уже работает над новым дизайном. Речь идёт о внедрении технологии LG Innotek под названием Chip-on-Film, которая позволяет сделать рамки дисплея заметно тоньше, не изменяя габариты устройства. Для сравнения, Galaxy Tab S10 Ultra от Samsung уже сейчас предлагает более тонкие рамки, чем iPad Pro на M4 — и это выглядит как вызов для Apple.

Согласно данным The Elec, в этом месяце Apple примет решение по драйверу дисплея, который должен работать в паре с CoF-технологией LG. В основе этой технологии — гибкая плёнка, к которой микросхемы подключаются методом термокомпрессии. Это позволяет управлять пикселями напрямую через тонкоплёночные транзисторы, и в итоге — обеспечить более плотную интеграцию панели с краями дисплея. Практический результат — больше полезной площади экрана без увеличения устройства, а также, возможно, лучшая автономность и улучшенная обработка сигнала, хотя эти моменты пока не подтверждены. Кроме того, Apple может добавить LG в качестве альтернативы Samsung, которая сейчас поставляет дисплеи для iPad Pro. Это даст Apple большую гибкость и, в долгосрочной перспективе, может снизить стоимость компонентов.
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