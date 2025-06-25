Новый iPad Pro получит передовой дисплей от LG

Согласно данным The Elec, в этом месяце Apple примет решение по драйверу дисплея, который должен работать в паре с CoF-технологией LG. В основе этой технологии — гибкая плёнка, к которой микросхемы подключаются методом термокомпрессии. Это позволяет управлять пикселями напрямую через тонкоплёночные транзисторы, и в итоге — обеспечить более плотную интеграцию панели с краями дисплея. Практический результат — больше полезной площади экрана без увеличения устройства, а также, возможно, лучшая автономность и улучшенная обработка сигнала, хотя эти моменты пока не подтверждены. Кроме того, Apple может добавить LG в качестве альтернативы Samsung, которая сейчас поставляет дисплеи для iPad Pro. Это даст Apple большую гибкость и, в долгосрочной перспективе, может снизить стоимость компонентов.