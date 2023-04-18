Новый iPad Pro получит уникальный OLED-дисплей

Если верить информации инсайдеров, Apple планирует переработать дизайн нового iPad Pro, так как текущие модели Pro имеют один и тот же дизайн уже несколько лет. Хотя Apple улучшала Pro-модели мощными процессорами и прочими технологиями, общий язык дизайна остался неизменным с 2018 года. Ранее мы уже слышали, что компания работает над новыми моделями iPad Pro с задней панелью из стекла, но новый отчёт издания The Elec предполагает, что модели iPad Pro 2024 года будут иметь гибридную OLED-панель с более тонкими рамками. Если вы не знакомы с терминологией, новая OLED-панель представляет собой стеклянную подложку с гибкой тонкоплёночной капсулой типа TFE. Данная технология сделает дисплей более лёгким и тонким, чем стандартные OLED-панели, с которыми мы знакомы.

В конечном итоге, это сделает будущие iPad Pro более тонкими, чем текущие модели, при сохранении жесткости конструкции, плюс производитель сделает рамки вокруг дисплея более тонкими и удобными для работы в повседневной жизни. Дело в том, что стандартные OLED-панели требуют двойную стеклянную подложку, но с гибридным подходом верхнее стекло будет заменено на плёнку TFE. Нижнее стекло сохранит целостность панели, оставаясь менее громоздким. Однако такие OLED-панели могут легко повредиться из-за своего тонкого профиля и LG уже работает над следующим шагом по защите этих панелей, чтобы минимизировать риски. Samsung также работает над аналогичной технологией и предоставит Apple необходимые компоненты для OLED-панелей новых iPad Pro.
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