Huawei представила планшет MatePad Air Z

Компания Huawei расширяет семейство MatePad Air новой моделью MatePad Air Z. Стоит напомнить, что оригинальный MatePad Air 2026 года только недавно начал выходить на за пределами Китая — глобальная версия появилась в июле, а в Китае планшет представили лишь в этом месяце вместе со складным смартфоном Mate XT 2. Теперь же вышел Huawei MatePad Air Z, который доступен в двух версиях — Standard и Enjoy Edition. Обе версии оснащены фирменным процессором Huawei Kirin T93S23 и работают под управлением HarmonyOS 7. Главной особенностью стал 12-дюймовый Ultra HD Eye-Care PaperMatte-дисплей. По словам Huawei, специальное покрытие уменьшает блики, сохраняя чёткость текста и изображений при ярком освещении. Экран имеет разрешение 2,8K, частоту обновления 144 Гц и занимает 88% площади передней панели.

Камеры у обеих версий одинаковые — фронтальная на 8 Мп и основная на 50 Мп делают относительно неплохие снимки для сегмента планшетов. При этом Huawei использовала разные конструкции блоков камер — у Standard объектив круглой формы расположен внутри вытянутого блока вместе со светодиодной вспышкой, тогда как Enjoy Edition получила более простой овальный блок. Оба планшета оснащены аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, но отличаются скоростью зарядки. Версия Standard поддерживает мощность до 66 Вт и комплектуется соответствующим зарядным устройством. Enjoy Edition поставляется с адаптером мощностью 40 Вт, при этом обе модели также получили стереосистему с шестью динамиками.