Планшет Infinix XPAD 30 оценили в 145 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент планшетов моделью XPAD 30, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе MediaTek Helio G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Новинку также оснастили 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц, типичной яркостью 450 нит, контрастностью 1500:1, 72-процентным покрытием цветовой гаммы NTSC, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц и сертификатами TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью до 1 ТБ, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки и обратной 10-Вт зарядки, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, стереодинамиками, модемом 4G LTE, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP52. Цена планшета на дебютном филлипинском рынке составляет эквивалент 145 долларов.

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