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Представлен игровой планшет iQOO Pad Ultra

Компания iQOO пополнила ассортимент игровых планшетов моделью iQOO Pad Ultra, которая основана на топовом 2-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850. Новинку также оснастили 8,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2304:1440 точек, соотношением сторон 16:10, временем отклика менее 1 мс, точностью цветопередачи ΔE < 1, глобальной яркостью 1600 нит, локальной пиковой яркостью 4500 нит, контрастностью 8000000:1, кадровой частотой 165 Гц и частотой сенсорного опроса 5000 Гц, четырёхканальной ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом iQOO Q4, системой охлаждения Ice Dome с вентилятором, физическим гироскопом с частотой опроса до 500 Гц, двумя линейными вибромоторами по оси X, фирменным игровым комплектом с двусторонним магнитным креплением, кремний-углеродной батареей ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, цельнометаллическим корпусом толщиной 5,74 мм и массой 298 граммов, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, а также симметричными сверхлинейными стереодинамиками. Цена ба

зовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составила эквивалент 970 долларов.
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